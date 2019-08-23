جامعة الإمارات للطيران تطلق برامج لاستقطاب الطلبة الدوليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت جامعة الإمارات للطيران برنامجاً للطلبة الدوليين يتيح لهم مزايا، ودعماً مادياً شاملاً. ويتضمن البرنامج حسماً بنسبة 20% على سكن الطلبة، و15% على الرسوم الدراسية، وتذكرة سفر مجانية سنوية في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، إضافة إلى خدمة «مرحبا» مجاناً لثلاثة أشخاص، وإقامة فندقية مجانية لشخصين لمدة ثلاثة أيام مع إعفاء من رسوم تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات.

قال الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: يحتاج الأهل إلى دعم عندما يتعلق الأمر بأولادهم ومستقبلهم الدراسي في جامعة ومدينة خارج دولتهم. لذلك أطلقنا هذا البرنامج لمساعدتهم على تخطي مرحلة انتقال أولادهم للإقامة والدراسة في دبي بسلاسة، ومن دون قلق. وتتيح هذه المزايا للطلبة زيارة أهلهم والاستمتاع بنمط حياة مريح خلال دراستهم الأكاديمية في جامعة الإمارات للطيران لتحقيق أهدافهم المهنية مستقبلاً.

وتساعد الدراسة الخارجية الطلبة على تطوير علاقات شخصية ومهنية قوية، وروابط ثقافية طويلة الأجل، كما تحفزهم على إدراك اهتماماتهم واختبار الحياة من منظور مختلف. وتؤمن جامعة الإمارات للطيران بدور الخبرة والتعرف إلى الحياة من خلال التجربة في تطوير الدراسة، لذلك تدعم طلبتها وتوفر لهم أفضل الأدوات للاستفادة من فرص أكاديمية، وشخصية فريدة.

وتجمع برامج جامعة الإمارات للطيران بين أعلى المعايير الأكاديمية، وأحدث التطورات في مجال الطيران. ويمكن للطلبة الاختيار من بين البرامج المهنية، أو برامج الدراسات الجامعية وبرامج الدراسات العليا. وتتعاون جامعة الإمارات للطيران، مع جامعة كوفنتري البريطانية، وتحظى برامجها باعتماد مؤسسات محلية وعالمية مختلفة، بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA كمؤسسة للتدريب على الصيانة، وهو اعتماد نالته الجامعة العام الماضي.

وجامعة الإمارات للطيران هي الجناح الأكاديمي لمجموعة الإمارات، وقد رسخت مكانتها باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لتدريس التخصصات المتعلقة بالطيران. وقد حققت الجامعة على مر السنوات نمواً هائلاً، تحولت معه من كلية صغيرة إلى جامعة متكاملة عام 2014، توفر أكثر من 35 برنامجاً في مجالات متنوعة من الدراسة. ويؤكد النمو الذي شهدته الجامعة الطلب الكبير على التعليم ذي الجودة العالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك استمرار الجامعة في توسيع وتعزيز مكانتها للتميز أكثر في صناعة الطيران وغيرها من المجالات الأخرى.

وكانت جامعة الإمارات للطيران أعلنت مؤخراً عن برنامج تدريب جديد للطلبة لدى مجموعة الإمارات. وسوف يجمع هذا التدريب بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية والتطبيقية المرتبطة بالخطط التعليمية والوظيفية المستقبلية للطلبة. وتبلغ مدة البرنامج التدريبي 6 أشهر، وهو مخصص لطلبة السنة الثالثة الذين يظهرون أداءً أكاديمياً متفوقاً والمسجلين في الفصل الدراسي المقبل (خريف 2019).