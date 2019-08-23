شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تمنح «جيمس» درجة «B» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” منحت «فيتش»، التصنيف الائتماني طويل الأجل، لمجموعة «جيمس» التعليمية، درجة« B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين منحت برنامج سندات المجموعة البالغة قيمتها 1.65 مليار دولار درجة« B+».

وقالت الوكالة إن هذه التصنيفات تعكس الإيرادات والأرباح القوية لدى الشركة من تشغيلها لمجموعة من المدارس الخاصة في الإمارات.

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