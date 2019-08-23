آي بي إم بمنطقة مقاومة محورية – تحليل – 22-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتوقف سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، عند مستوى المقاومة المحوري 137.88 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 105.88 إلى 152.74) ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 137.88 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 129.38 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
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