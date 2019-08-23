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شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يسيطر عليه الاتجاه الرئيسي الصاعد تماماً – تحليل – 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) تجميع قواه الإيجابية بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط ثبات مستوى المقاومة المهم 220.00 ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 220.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 224.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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