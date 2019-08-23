مورجان يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 22-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط في وقت سابق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، فقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة تصحيح الاتجاه الهابط وتعويض بعض خسائره إلى أن اصطدم بمستوى المقاومة 40.90 ليجبره على الارتداد انخفاضاً .
نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 40.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم 38.76 الذي سجل عنده آخر قاع له على المدى القصير .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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