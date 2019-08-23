شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الضغط على دعم المثلث المتماثل الذي يظهر بالرسم البياني، بانتظار تأكيد كسر 0.6745 للحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات بالتوجه نحو هدفنا الأول المنتظر عند 0.6700.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 0.6830 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط