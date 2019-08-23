شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب حول مستوى 59.93، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، حيث إن الفشل بالثبات دونه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 62.92 على المدى القريب، بينما يتواجد الهدف الرئيسي التالي للموجة الهابطة المتوقعة عند 56.23.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط