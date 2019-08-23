شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي جديدة قد يدفع السعر لاختبار دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بينما يحاول المتوسط المتحرك 50 حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، وطالما أن السعر فوق مستويات 16.75 و16.50، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتمثل باختبار مستوى 17.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.80 والمقاومة 17.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد