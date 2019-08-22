شكرا لقرائتكم البورصة المصرية تطلق مؤشراً جديداً لأنشط 30 شركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 19:10

دشنت بورصة مصر، اليوم (الخميس)، مؤشراً جديداً لأنشط 30 شركة للعائد الكلي، من حيث السيولة والنشاط. وفي المؤشر "EGX30 TR"، يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول، وزن كل شركة داخل المؤشر.



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ويأخذ المؤشر الجديد في اعتباره التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط في المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كلا من التغير السعري للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية، وفق ما ذكر بيان صادر عن البورصة المصرية.

وقال رئيس البورصة، محمد فريد، إن المؤشر الجديد يساعد المستثمرين في قياس العائد الكلي على استثماراتهم في البورصة، والذي لا يتضمن التغير السعري للأوراق المالية فحسب، بل التوزيعات أيضا.

وبحسب فريد فإنه سيتم إجراء مراجعتين كل عام لمكونات المؤشر، الأولى بنهاية يناير، والمراجعة الثانية بنهاية يوليو.

ويتميــز المؤشــر الجديد بكونــه يتفــادى التركيــز علــى صناعــة بعينهــا، ومــن ثم يوفر تمثيلا جيدا لمختلــف الصناعــات والقطاعــات العاملــة داخــل الاقتصاد المصري.