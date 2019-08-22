شكرا لقرائتكم مؤشر البحرين يرتفع 14.7 في المئة منذ مطلع 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 18:40

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الخميس)، ارتفاعه مجددا بعد تراجعه أمس، وارتفع اليوم 0.09 في المئة تعادل 1.39 نقطة، صعودا الى 1533.60 نقطة في مقابل 1532.21 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.7 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.02 في المئة ما يعادل 0.17 نقطة الى 744.83 نقطة، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 9.51 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.62 مليون سهم في مقابل 2.4 مليون اليوم السابق بنسبة 10 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 439 ألف دينار في مقابل 426 ألف اليوم السابق بنسبة 3 في المئة، نفذت من خلال 74 صفقة في مقابل 75 صفقة بتراجع 1.33 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.63 بليون دينار بزيادة 0.09 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت 4 شركات، وهبطت 5 شركات، واستقرت 4 شركات أخرى.

Advertisements

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 192 ألف دينار بحريني، شكلت 44 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 857 الف سهم، نفذت من خلال 46 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 91 الف دينار، نسبتها 21 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 262 الف سهم، نفذت من خلال 6 صفقات.

وحل سهم عقارات السيف ثانيا بسيولة 84 ألف دينار، نسبتها 19.2 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 422 ألف سهم.