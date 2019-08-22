شكرا لقرائتكم قطاع العقارات أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 17:58

سجلت بورصة قطر في جلستها اليوم (الخميس)، ارتفاعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 37 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس (الاربعاء) ما يعادل 16 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة أخرى، واستقرت 8 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 549 بليون ريال بزيادة 2.2 بليون نسبتها 0.40 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 42 في المئة الى 236 مليون ريال في مقابل 185 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 158 في المئة الى 124 مليون سهم، في مقابل 185 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 8973 صفقة في مقابل 4933 صفقة بزيادة 82 في المئة.

وعاود المؤشر العام للبورصة التعاملات ارتفاعه بعد تراجعه في الجلسة السابقة، وصعد في جلسة اليوم 0.42 في المئة، تعادل 42 نقطة، وصولا الى 9919 نقطة في مقابل 9877 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام 2019 الى 3.7 في المئة.

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وخالف قطاع العقارات اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره 0.43 في المئة، الى 1421 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الهابط 0.07 في المئة الى 2667 نقطة، ثم مؤشر التأمين بخسارة 0.10 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات المرتفع 1.92 في المئة الى 890 نقطة، تلاه مؤشر النقل بزيادة 0.86 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر الصناعة 0.78 في المئة.

وصعد مؤشر العائد الاجمالي 0.42 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بزيادة 0.35 في المئة الى 2932 نقطة، وصعد مؤشر المصارف 0.21 في المئة، فيما سجل مؤشر الخدمات اقل زيادة 0.11 في المئة.