شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة لليوم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 17:31

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) تراجعا في الكمية المتداولة بلغ 10 في المئة الى 107 ملايين سهم في مقابل 119 مليونا، فيما هبط عدد الصفقات المنفذة 2 في المئة الى 5095 صفقة في مقابل 5196 صفقات لليوم السابق، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 4 في المئة الى 23 مليون دينار في مقابل 22 مليونا لليوم السابق.



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صاحب ذلك تراجعا في مؤشرات البورصة الثلاثة لليوم الثاني على التوالي، وجاءت نسب الهبوط طفيفة، وسجل مؤشر السوق الاول أقل خسارة بلغت 0.01 في المئة تعادل 0.50 نقطة هبوطا الى 6610 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.06 في تعادل 4 نقاط الى 6000 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيس الى 4800 نقطة بنسبة هبوط 0.22 في المئة.

وبالنظر الى أبرز الأسهم في جلسة اليوم، نجد تصدر سهم ميزان الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 6.57 في المئة، وصولاً إلى 600 فلسا، من تداول 27 ألف سهم، قيمتها 15.5 ألف دينار، تلاه سهم برقان بزيادة 1.14 في المئة الى 354 فلساً.

وحقق سهم المباني أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2.16 في المئة، هبوطا إلى 769 فلسا، تلاه سهم أجيليتي بخسارة 0.64 في المئة الى 771 فلسا من تداول 1.5 مليون سهم.

وسجل سهم بيتك أكبر سيولة متداولة بلغت 3.82 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.26 في المئة الى 763 فلوس، من تداول 5 ملايين سهم، تلاه زين بسيولة 3.07 مليون دينار.