شكرا لقرائتكم "إريكسون" تختار فرعون نائباً أول للرئيس التنفيذي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 16:29

أعلنت شركة "إريكسون" (المسجلة في ناسداك: إريك) عن تغييرات في فريقها التنفيذي، إذ عُيّن فادي فرعون في منصب نائب أول للرئيس، ورئيس شركة "إريكسون" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعضواً في الفريق التنفيذي للشركة ومسؤولاً من الناحية الإدارية أمام المدير التنفيذي مباشرةً وذلك اعتباراً من 1 أيلول (سبتمبر) 2019.



ويشغُل فرعون حالياً منصب نائب الرئيس للشبكات والخدمات المدارة في شركة "إريكسون" في أوروبا وأميركا اللاتينية.

وعن التغييرات الجديدة، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إريكسون" بوريه إيكهولم: "يشهد عالم الاتصالات في وقتنا الراهن تحولات فريدة من نوعها في ظل اطلاق تقنية الجيل الخامس. وتُعد علاقاتنا المتميزة مع عملائنا الأساس الذي نرتكز عليه في مساعينا الهادفة إلى تعزيز مكانتنا في السوق خلال المرحلة التالية من موجة التطور التي يشهدها القطاع. ويسرني الإعلان عن تعيين فادي فرعون في منصبه الجديد، اذ ستساعدنا خبراته وإمكاناته الكبيرة على قيادة عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بما يتماشى مع أهدافنا للمرحلة المقبلة".

وقال فرعون: "يساهم قطاع الاتصالات المتنقلة في إحداث تحولات ايجابية كبيرة في البلدان وقطاعات الأعمال، ومع تحول الجيل الخامس إلى واقع ملموس، من المتوقع أن نشهد مزيداً من الفرص والابتكارات الجديدة عبر الأسواق التي ندير فيها عملياتنا. وأتطلع إلى تولي منصبي الجديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعمل جنباً إلى جنب مع فريقنا في هذه المنطقة وكذلك مع فريق "اريكسون" التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة خلال المرحلة المقبلة. وسنعمل عن كثب مع عملائنا في المنطقة لتنمية قطاع الاتصالات وتعزيز ريادتنا التكنولوجية لتقنية عصر الجيل الخامس".