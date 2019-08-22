شكرا لقرائتكم بريطانيا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقاً للتجارة الحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 16:29

وقعت بريطانيا وكوريا الجنوبية اليوم (الخميس) اتفاقاً يتيح للبلدين مواصلة المعاملات التجارية بينهما بحرية بعد دخول "بريكزيت" حيز النفاذ.



ويحل الاتفاق محل الشروط الحالية الواردة في اتفاق تجاري للاتحاد الأوروبي مع كوريا الجنوبية، ويحمي تدفق المبادلات الثنائية السنوية التي بلغت 14.6 بليون جنيه استرليني (17.7 بليون دولار) في 2018.

ونال الاتفاق دعماً فورياً من مصدرين بريطانيين كبيرين لكوريا الجنوبية هما شركة صناعة السيارات الفارهة "بنتلي" وشركة صناعة الأدوات المنزلية "دينبي بوتري".

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وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس في بيان: "أولويتيّ هي ضمان أن تكون الشركات البريطانية مستعدة لبريكزيت". ووقعت تراس الاتفاق مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي.

وأشادت يو "بالشراكة الاقتصادية القيّمة" بين البلدين، مشيرة إلى أنّ توقيع "اتفاق التجارة الحرة سيزيل الكثير من الغموض في شأن بريكزيت".

وهذا أول اتفاق تجاري لبريطانيا في مرحلة ما بعد "بريكزيت" في آسيا، ويأتي بعد توقيع اتفاقات مماثلة مع تشيلي وايسلندا والنروج وسويسرا.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.