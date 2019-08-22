شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض بعد افتتاحية على مكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعدد افتتاح الجلسة على ارتفاع وذلك مع استمرار عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي لا سيما اقتصاد الولايات المتحدة.



وكان محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الصادر أمس قد كششف عن انقسام بين أعضاء البنك المركزي حول الفائدة حيث رأى البعض خفضها نصف نقطة - بدلا من ربع نقطة في قرار يوليو/تموز - بينما رأى البعض الآخر تثبيتها.

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وأصر مسؤولو البنك المركزي على متابعة ما يحدث في الأسواق المحلية والعالمية لاتخاذ القرار المناسب بناء على البيانات القادمة.



وفي مزيد من الإشارات على عدم اليقين العالمي، كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن أن مسؤولي البنك يدرسون إمكانية خفض الفائدة وإطلاق برنامج لمشتريات الأصول لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:52 بتوقيت جريننتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 26130 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 7975 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 2906 نقاط.