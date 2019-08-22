شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الصلب وسط تسريح للعمالة في الصناعة بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصلب خلال تعاملات اليوم بعد أن أعلنت شركة "يو إس ستيل" الأمريكية عن عمليات تسريح للعمالة على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتفائلة بأن الصناعة المحلية انتعشت بعد فرض رسوم جمركية على واردات المعدن من الخارج.



وكشفت "يو إس ستيل" عن تسريح مئات العمالة من مصنعها في مدينة "متشيجان" بشكل مؤقت في أعقاب قرار بوقف الإنتاج في هذا المصنع.

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وكانت الشركة قد أعلنت في منتصف يونيو أنها ستقلص أنشطتها الإنتاجية في مصنعين بمدينة "ممتشيجان" بسبب انخفاض أسعار الصلب وضعف الطلب.



وأكدت الشركة على أن عملية تسريح العمالة مؤقتا ربما تصل غلى أكثر من ستة أشهر وسوف يؤثر الأمرر على أنشطة إنتاجية عديدة، بحسب ما ذكرت المتحدثة الرسمية لـ"يو إس ستيل" لـ"رويترز".



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصلب بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 913.3 دوللار للطن، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 929.5 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 917.8 دولار.