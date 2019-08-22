- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الصلب وسط تسريح للعمالة في الصناعة بأمريكا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصلب خلال تعاملات اليوم بعد أن أعلنت شركة "يو إس ستيل" الأمريكية عن عمليات تسريح للعمالة على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتفائلة بأن الصناعة المحلية انتعشت بعد فرض رسوم جمركية على واردات المعدن من الخارج.
وكشفت "يو إس ستيل" عن تسريح مئات العمالة من مصنعها في مدينة "متشيجان" بشكل مؤقت في أعقاب قرار بوقف الإنتاج في هذا المصنع.
وكانت الشركة قد أعلنت في منتصف يونيو أنها ستقلص أنشطتها الإنتاجية في مصنعين بمدينة "ممتشيجان" بسبب انخفاض أسعار الصلب وضعف الطلب.
وأكدت الشركة على أن عملية تسريح العمالة مؤقتا ربما تصل غلى أكثر من ستة أشهر وسوف يؤثر الأمرر على أنشطة إنتاجية عديدة، بحسب ما ذكرت المتحدثة الرسمية لـ"يو إس ستيل" لـ"رويترز".
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصلب بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 913.3 دوللار للطن، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 929.5 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 917.8 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض أسعار الصلب وسط تسريح للعمالة في الصناعة بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.