شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط مرتفعة بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليستأنف الخام الأمريكي صعوده بعد توقفه بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،وحافظ خام برنت على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، متماسك بالتداول أعلى 60$ للبرميل ، تأتي تلك الارتفاعات فى ظل انخفاض تجاوز التوقعات للمخزونات التجارية فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 13:15بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.86$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.44$ ،وأدنى مستوي 55.46$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 60.66$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.42$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 60.88$ ،وأدنى مستوي 60.02$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات تصحيح بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 57.10$ للبرميل ، بينما حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

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أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 16 آب/أغسطس، فى أول انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.4مليون برميل.

واستقر إنتاج النفط الأمريكي دون أي تغيير يذكر عند إجمالي 12.3 مليون برميل،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ، بالقرب من مستواه القياسي البالغ 12.4 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع انخفاض صادرات السعودية من النفط الخام فى حزيران/يونيو ، والمملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم.

وسبق أن قال مسؤول نفطي سعودي لوكالة رويترز فى وقت سابق من هذا الشهر ،إن السعودية تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام أقل من 7 مليون برميل يوميا خلال شهري آب/أغسطس و أيلول/سبتمبر ، للمساهمة فى تصريف مخزونات النفط العالمية.