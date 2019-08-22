شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع لليوم الثاني والأنظار تتجه صوب "جاكسون هول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بعدما قلص محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي من احتمالات إجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات تتجه أنظار المستثمرين صوب "جاكسون هول" ، حيث من المنتظر إن يتحدث محافظ المركزي الأمريكي "جيروم باول" غدا الجمعة ضمن فعاليات المنتدى.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى98.39 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.25 نقطة، وسجل أدني مستوى عند 98.12 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى سادس مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.

أدت تفاصيل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى انحسار احتمالات شروع "المركزي الأمريكي" فى إجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

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أظهر محضر اجتماع 30-31 تموز/يوليو ،والذي شهد أول تخفيض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 2008 ،أن صانعي السياسة اعتبروا خفض الفائدة عملية إعادة ضبط ،وليس شروعا فى تخفيف السياسة النقدية بشكل مستدام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات تترقب معظم الأسواق المالية غدا الجمعة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ضمن فعاليات منتدى جاكسون هول الاقتصادي ، تترفع تلك الاحتمالات مجددا فى حال جاءت التعليقات أكثر تشاؤما عن النمو والتضخم والمخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات ،أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأمريكي ،والتي تقدم أدلة قوية حول مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر آب/أغسطس المتوقع مستوى 50.5 نقطة من مستوى 50.4 نقطة فى تموز/يوليو ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 52.9 نقطة فى آب/أغسطس من 53.0 نقطة فى تموز/يوليو.