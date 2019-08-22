شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بعد انعكاس منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة جلسات الأخيرة ، بعد انعكاس منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية مرة الأخرى ، والذي يعتبر مقدمة لركود محتمل فى الولايات المتحدة ، فى الوقت نفسه قلص محضر البنك الفيدرالي الاتحادي من احتمالات الاستمرار فى تيسير السياسة النقدية لحماية أكبر اقتصاد فى العالم من المخاطر المتزايدة.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.2% بعد مكاسب قوية للأسهم الإيطالية ،وانخفض المؤشر فى الجلسة السابقة بنسبة 0.7% بفعل مخاوف الأزمة السياسية فى إيطاليا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية ،تصدر قطاع السلع المنزلية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1.4%.

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منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية ،والذي تتم مراقبته عن كثب خلال الفترة الأخيرة كمقدمة لركود محتمل فى الولايات المتحدة ،انعكس لفترة وجيزة يوم الخميس مع تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لأقل من عائد سندات الخزانة لأجل عامين.

وأظهر محضر البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء أن صانعي السياسة النقدية كانوا حريصين على تأكيد أن الخفض الأخير فى أسعار الفائدة يعتبر تعديلا فى منتصف الدورة ، الأمر الذي آثار مخاوف بأن المركزي الأمريكي لن يتصرف بشكل كافي فى مواجهة تزايد المخاطر العالمية والمحلية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.8%.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1 % ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6%.