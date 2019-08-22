شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل انحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية مرة أخرى فى 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتتداول دون مستويات 1,500$ للأونصة ، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،بعدما أدي محضر الاحتياطي الاتحادي إلى انحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية مرة أخرى خلال هذا العام.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4% حتى الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,496.46$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,502.70$،وسجلت أعلى مستوي 1,504.46$ ، وأدنى مستوي 1,495.22$.

فقدت أسعار المعدن الثمين"الذهب" يوم الأربعاء نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل قوة العملة الأمريكية ،وتباطؤ طلب الأصول الاستثمارية الآمنة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي صعود مستويات الدولار الأمريكي ،بعدما أدي محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى انحسار احتمالات شروع "المركزي الأمريكي" فى إجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

أظهر محضر اجتماع 30-31 تموز/يوليو ،والذي شهد أول تخفيض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 2008 ،أن صانعي السياسة اعتبروا خفض الفائدة عملية إعادة ضبط ، وليس شروعا فى تخفيف السياسة النقدية بشكل مستدام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 6.74 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 851.91 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 21 أيار/مايو 2018.