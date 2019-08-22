شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل الهبوط بعد انتقادات وزير خارجية الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، لتتخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ، بفعل تجدد مخاوف مستقبل صناعة التشفير فى الولايات المتحدة ، مع توالي هجوم مسؤولي الحكومة الأمريكية ،وهذه المرة تأتي الانتقادات من وزير الخارجية "مايك مومبيو".

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 368$ بما يعادل نسبة 3.6% إلى 9,755$ الأدنى فى أسبوع ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,123$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,149$.

فقدت أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" يوم الأربعاء نسبة 5.9% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعدما قالت وكالة بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية تحقق حاليا فى السلوك الاحتكاري المحتمل لعملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من 6 مليار$ إلى إجمالي 256 مليار$ ، مع استمرار هبوط معظم أسعار العملات الرئيسية بقيادة البتكوين.

قال وزير خارجية الولايات المتحدة"مايك بومبيو" يوم الأربعاء أنه يجب تنظيم معاملات البتكوين على غرار المعاملات المالية الأخرى ،حيث تحظي العملة المشفرة بالقدرة على القيام بمعاملات مجهولة منها الأنشطة الغير قانونية وتمويل الإرهاب.

وسبق أن شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " ووزير الخزانة "ستيفن منوشين " هجوما شرسا على البتكوين والعملات المشفرة ،وأكدوا على إنها تستغل لدعم مليارات الدولارات من الأنشطة غير المشروعة.

ويبدو حاليا بدون أدني شك أن معظم الساسة الأمريكيين مقتنعون أن التشفير هو عالم من غسيل الأموال وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من القائمين على صناعة التشفير حتى يتمكنوا من تغير تلك النظرة القاتمة.