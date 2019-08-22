شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع قبيل محضر اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من بعض البيانات الإيجابية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال آب/أغسطس ،والتي قد تكون علامة على بداية الدخول فى دورة تعافي اقتصادي ، يأتي هذا قبيل صدور محضر اجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول احتمالات تخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.1113$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1084$،وسجل أدنى مستوى عند 1.1075$.

فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بالأمس أكثر من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، عقب نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي قلص من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لأكثر من مرة خلال هذا العام ،وحقق اليورو فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.2%.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى أوروبا ،عودة قطاع الصناعات التحويلية الفرنسي لمسار النمو سريعا خلال آب/أغسطس بعد انكماش مفاجئ خلال تموز/يوليو ،بجانب اتساع قطاع الخدمات الفرنسي خلال نفس الشهر على خلاف توقعات الخبراء.

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وفى ألمانيا بدأ قطاع الصناعات التحويلية خلال آب/أغسطس فى الارتداد من أدنى مستوياته فى نحو سبع سنوات ،ونما قطاع الخدمات بأفضل من التوقعات خلال نفس الشهر.

وفى أوروبا تقلص ركود قطاع الصناعات التحويلية خلال آب/أغسطس على خلاف توقعات الخبراء ، بجانب اتساع نمو قطاع الخدمات خلال نفس الشهر.

أدت تلك البيانات إلى هدوء المخاوف نسبيا تجاه احتمالات ركود الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثالث ، حيث قد تكون علامة على بداية الدخول فى دورة تعافي اقتصادي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،تحديدا بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش ، صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي من المؤكد أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

وقال محافظ المركزي الأوروبي "ماريو دراغى" عقب اجتماع 25 تموز/يوليو ،إن صناع السياسة النقدية لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة ، وإنهم سينتظرون مزيدا من البيانات قبل اتخاذ إجراء جديد ،وأن البنك مستعد لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر ،مع النظر فى خيارات أخرى لتخفيف السياسة النقدية.