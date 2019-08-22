شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الأوروبي يحاول التعافي من أدنى مستوى منذ أواخر عام 2012 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر آب/أغسطس بمستوي 47.4 نقطة ، محاولا التعافي من أدنى مستوى منذ أواخر عام 2012 ، لكنه لا يزال منكمشا للشهر السابع على التوالي ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 46.3 نقطة,وسجلت القراءة السابقة 46.5 نقطة ،والتي تعد أدنى قراءة منذ كانون الأول/ديسمبر 2012.

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