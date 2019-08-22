شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الألماني فى ركود للشهر الثامن على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر آب/أغسطس بمستوي 43.6 نقطة ،فى ثامن انكماش شهري على التوالي ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 43.1 نقطة ، وسجلت القراءة السابقة مستوي 43.2 نقطة ، هذا البيان يؤكد أن الاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو" لا يزال فى ركود خلال الربع الثالث من هذا العام.

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