شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني والأنظار على ندوة جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات ندوة السياسة الاقتصادية جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي لمدة ثلاثة أيام.

في تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 106.43 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.62، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.40، بينما حقق الأعلى له عند 106.65.

هذا وقد تابعنا صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.5 مقابل 49.4 في تموز/يوليو، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت تراجعاً 0.8% مقابل ارتفع 0.5% في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.7%.

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على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 217 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى 50.5 مقابل 50.4 وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 52.9 مقابل 53.0 في تموز/يوليو.

ووصولاً لصدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في حزيران/يونيو، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات ندوة جاكسون هول والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم، ومن المرتقب أن نشهد غداً الجمعة حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال الندوة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 30-31 من تموز/يوليو والذي تم الإقرار من خلاله بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع أفادهم بأن الخفض جاء لدعم وتيرة النمو ومكافحة وهن التضخم في ظلال الحمائية التجارية.