شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 26 من كانون الثاني/يناير من عام 2018 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.53% لتتداول حالياً عند 17.03$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.12$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.15$ للأونصة، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 98.30 مقارنة بالافتتاحية عند 98.25.

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هذا ونتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 217 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى 50.5 مقابل 50.4 وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 52.9 مقابل 53.0 في تموز/يوليو.

ووصولاً لصدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في حزيران/يونيو، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات ندوة جاكسون هول والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم، ومن المرتقب أن نشهد غداً الجمعة حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال الندوة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 30-31 من تموز/يوليو والذي تم الإقرار من خلاله بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع أفادهم بأن الخفض جاء لدعم وتيرة النمو ومكافحة وهن التضخم في ظلال الحمائية التجارية.