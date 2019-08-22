شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 13 من آب/أغسطس الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر "نيمكس" 0.49% لتتداول عند مستويات 55.67$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.94$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر 0.37% لتتداول عند 60.21$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.43$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.07% إلى مستويات 98.32 مقارنة بالافتتاحية عند 98.25.

هذا ونتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً 3 ألف إلى 217 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى 50.5 مقابل 50.4 وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 52.9 مقابل 53.0 في تموز/يوليو.

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ووصولاً لصدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في حزيران/يونيو، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات ندوة جاكسون هول والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم، ومن المرتقب أن نشهد غداً الجمعة حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال الندوة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط عجز إلى 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 16 من هذا الشهر مقابل فائض 1.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما كانت التوقعات تشير إلى عجز 1.4 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 437.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 2% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أمس الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة لارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.3 مليون برميل، لتظل المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى إجمالي 770 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 16 من هذا الشهر، لتعكس ارتفاعها لأول مرة في سبعة أسابيع، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تخطى مؤخراً إنتاج المملكة العربية السعودية وروسيا لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عالمياً.