«مدن» تتفاهم مع »TEST« لرفع مستويات السلامة بالمدن الصناعية إلى معايير عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» مذكرة تفاهم مع شركة «الفنيون المتخصصون» لفحص المعدات «TEST» ، بهدف التعاون المشترك لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية داخل المدن الصناعية.

وأوضح مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم أن مذكرة التفاهم ستعمل على تقديم الدعم ومعالجة التحديات، ودراسة الاحتياجات، وإقرار خارطة طريق لوضع إطار عالمي لقطاع السلامة والصحة المهنية بالمدن الصناعية، فضلا عن اقتراح التنظيمات لتطوير نظام إدارة السلامة والإجراءات التفتيشية والتراخيص.

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وذكر أن التعاون بين الجانبين سيشمل تدريب وتأهيل القدرات في هذا المجال، والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة لجذب الاستثمارات وتوطينها من أجل تعزيز استراتيجية «مدن» في تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بالصناعات المختلفة، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني واعتماد الصناعة كخيار استراتيجي. وتقضي مذكرة التفاهم كذلك بإيجاد أدلة فنية للمستثمرين في مجال السلامة والصحة المهنية.

ولفت إلى اهتمام «مدن» بقطاع السلامة الذي توليه أهمية قصوى لدوره المهم في تعزيز التنمية المستدامة، كونه يعمل على ترسيخ معايير الأمان ومحاصرة الأخطار والكوارث بالبيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أن «مدن» أسست نظاما لإدارة السلامة «Safety Management System» وفق أفضل المعايير العالمية وأحدثها «ISO45001» بهدف رفع مستوى عمليات السلامة داخل المدن الصناعية، ومراقبة التزام المنشآت الصناعية بتطبيقها، وذلك من خلال تعيين خبراء ومتخصصين في هذا المجال، إلى جانب تدريب العاملين ورفع مستوى الوعي الوقائي لديهم على أسس ومعايير تستهدف تعزيز مستويات الأداء، والارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية لحماية أفراد المجتمع وتخفيف المخاطر، وأيضا الحفاظ على الموارد البيئية.

وأشار إلى إطلاق نظام الكتروني داعم لنظام إدارة السلامة يشمل 5 خدمات جديدة، هي: تقييم المخاطر، التدقيق على مستوى السلامة، التفتيش، متابعة تصحيح الملاحظات، إصدار تراخيص الأعمال الكترونيا، كما «نراقب بشكل صارم التزام المصانع في جميع المدن الصناعية بالاشتراطات المحددة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية شهريا ورفع تقارير بالنتائج، فضلا عن اعتماد «مدن» تصنيف المصانع حسب خطورتها».