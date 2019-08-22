بدءا من اليوم.. منع استيراد علب السجائر بلا أختام ضريبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها ستمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاما ضريبية صالحة ومفعلة عليها إلى المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ابتداء من اليوم (23 أغسطس 2019).

ويأتي القرار استنادا على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت الهيئة دعت مستوردي منتجات التبغ في المملكة أواخر مايو الماضي إلى التقدم بطلب الحصول على الأختام الضريبية الذي أتاحته عبر موقعها الالكتروني، حيث بدأت الهيئة أولى خطوات مراحل تطبيق الأختام الضريبية بتطبيقها على علب السجائر المستوردة إلى المملكة ابتداء من 31 مايو 2019، وستمنع الهيئة بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاما ضريبية ابتداء من 18 نوفمبر 2019.

ويساعد تطبيق الأختام الضريبية على تحقيق فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي يتم استيرادها إلى المملكة وتعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية داخل المملكة بطريقة نظامية مشروعة بما يضمن قيام المملكة من تحصيل كل الضرائب المستحقة على هذا النوع من السلع، كما أن تطبيق الأختام الضريبية يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

يذكر أنه سيمتد تطبيق الأختام الضريبية على منتجات التبغ لاحقا ليشمل المعسل ومنتجات التبغ الأخرى، ومن ثم التطبيق على ‏المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة الخاضعة للضريبة الانتقائية في المملكة.

الختم الضريبي

Advertisements

يعرف بأنه «علامة مميزة» يأتي على شكل ملصق مادي أو رمز يحتوي على بيانات رقمية مشفرة، يوضع على منتجات السلع الانتقائية المحددة ويجري تفعيله بطريقة الكترونية، ويتم طلبه وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبع يلزم منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة بالالتزام بالمعايير المحددة الخاصة بالختم والنظام للسماح لهم باستيراد وطرح تلك السلع للاستهلاك.

مراحل تطبيق الأختام الضريبية على علب السجائر:

31 مايو 2019:

هيئة الزكاة دعت مستوردي التبغ للتقدم بطلب الحصول على الأختام الضريبية

23 أغسطس 2019:

منع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاما ضريبية صالحة ومفعلة

18 نوفمبر 2019:

منع بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاما ضريبية