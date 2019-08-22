40 عملية قلب مفتوح و3 آلاف غسيل كلوي لضيوف الرحمن خلال الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت «الصحة» عن الخدمات التخصصية النوعية التي قدمتها مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440.

وأوضحت «الصحة» أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من ذي القعدة وحتى نهاية العشرين من ذي الحجة بلغ 649690 حاجا وحاجة، حيث أجريت أربعون عملية قلب مفتوح، فيما أجريت 3328 عملية غسيل كلوي وجميع هذه الخدمات قدمت مجانا وبدون مقابل.

يذكر أن «الصحة» استعدت مبكرا لحج هذا العام 1440، وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.

واستفاد أكثر من مليون وستمئة وتسعين ألف حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهزتها الوزارة هذا العام.

كما شاركت «الصحة» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة الذي كان فيه تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.

وأحدثت هذه المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة نسبة 100% للمرة الأولى.

وأطلقت «الصحة» لأول مرة هذا العام تقنية «الروبوت» الآلي للاستشارات الطبية التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد.

كما وفرت أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937.

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وتم تطبيق نظام الملف الطبي الالكتروني في 55 مركز رعاية صحية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة.

الخدمات الصحية لضيوف الرحمن:

إجمالي عدد الحجاج المستفيدين 649690 حاجا وحاجة

عملية قلب مفتوح 40

قسطرة قلبية 1140

عملية غسيل كلوي 3328

عملية مناظير 151

دخل إلى المستشفيات 6034 حاجا وحاجة

حالة ولادة 14