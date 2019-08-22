8 مشروعات ذات تقنيات متقدمة في ورشة مركز تميز الفضاء والطيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقشت ورشة العمل الثالثة لمركز تميز الفضاء والطيران في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 8 مشروعات ذات تقنيات متقدمة، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الفضاء والطيران وتقنياتهما.

وبحسب بيان للمدينة ناقشت الورشة مع الخبراء والمختصين مشروعات المركز البحثية ذات التقنيات المتقدمة، والتي منها مشروع استخدام التقنيات الحاسوبية في دراسة ومحاكاة المركبات الهوائية، والاستفادة منها في تحسين أداء المركبات وتطويرها، ومحاكاة حركة الطيور في تصنيع الروبوتات الطائرة، وكذلك أمن وسلامة الطائرات بدون طيار، ودراسة الأسباب الناجمة عن سقوط الطائرات دون طيار، والعمل على ‏تطوير أنظمة تحكم ذاتية تمنع من سقوط الطائرات، وتطوير وقود صديق للبيئة يكون بمستويات أداء مقاربة للوقود التقليدي، لاستخدامه في مجالات الفضاء والطيران، وتطوير تقنيات وأجهزة متقدمة لتطوير عمل الأقمار الصناعية وأنظمة الإرسال والاستقبال.

وقدم خلال الورشة أستاذ هندسة الطائرات في كلية الهندسة بجامعة ستانفورد البروفيسور شربل فرحات محاضرة بعنوان «التوأمة الرقمية في النظم الهندسية المركبة» تحدث فيها عن نشأة التوأمة الرقمية وتطبيقاتها في مجالات الفضاء والطيران والمواصلات والطاقة والتطبيقات الحيوية ومدى تأثيرها على الاقتصاد والصناعة وأهميتها في صناعة القرار، مما يجعلها من أكثر التقنيات المهمة التي يستثمر في تطويرها.

ويعد مركز تميز الفضاء والطيران الذي أنشأته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة ستانفورد أحد المراكز الـ14 التي أنشأتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحت مظلة برنامج مراكز التميز المشتركة (JCEP) للقيام بالبحوث الأساسية من خلال شبكة من الشراكات مع أعرق وأرقى المؤسسات الأكاديمية والصناعية حول العالم، مثل معهد ماساتشوستس وجامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد ومعهد كالتك وجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا.

ماذا ناقشت الورشة؟

01 استخدام التقنيات الحاسوبية في دراسة ومحاكاة المركبات الهوائية

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02 الاستفادة من التقنيات الحاسوبية في تحسين أداء المركبات وتطويرها

03 محاكاة حركة الطيور في تصنيع الروبوتات الطائرة

04 أمن وسلامة الطائرات بدون طيار

05 دراسة الأسباب الناجمة عن سقوط الطائرات دون طيار

06 ‏تطوير أنظمة تحكم ذاتية تمنع من سقوط الطائرات

07 تطوير وقود صديق للبيئة يكون بمستويات أداء مقاربة للوقود التقليدي

08 تطوير أجهزة متقدمة لدعم الأقمار الصناعية وأنظمة الإرسال والاستقبال