السيسي يصدق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتطبيقه من يناير 2020

أحمد أبوعقيل

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك بعدما أقر البرلمان القانون، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيقه من أول يناير

وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الخاص بأصحاب المعاشات بداية من أول يناير العام المقبل 2020.

جاء ذلك خلال ندوة "قانون التأمينات إلى أين؟"، والتي تنظمها دار الخدمات النقابية الآن بمقرها بالقصر العيني.

وأشار سعيد الصباغ، إلى أن النقابة العامة شكلت لجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدا أنه جرى الاعتراض وقتها على 14 مادة بالمشروع.

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وتابع أنه طالب البرلمان بضرورة طرح مشروع القانون على المجتمع المدني بكافة منظماته قبل إصدار القانون.

وانتهى مجلس النواب من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الرابع، في انتظار إصداره بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب، وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيعمل به بداية من أول يناير 2020.

وخصص مشروع قانون التأمينات الموحد، بابًا كاملًا، لفض التشابك بين أموال هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.

مديونية المالية لصالح التأمينات

تنقسم الأموال التي لدى المالية إلى جزءين، أولهما صكوك ووديعة ببنك الاستثمار القومي ومديونية تحت التدقيق، وإجمالي هذه الأموال 640 مليار جنيه.

والجزء الثاني عبارة عن التزامات على الخزانة العامة لصالح الهيئة وبلغت هذه الالتزامات 113 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، لمصراوي في حوار سابق.

وألزم مشروع القانون، الخزانة العامة للدولة بتقسيط قيمة أموال التأمينات على 50 سنة، بواقع 160.5 مليار جنيه قسطًا سنويًا يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا.