ظريف: لن نبدأ حربا في الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن بلاده لن تبدأ حربا في الخليج، لكنها ستدافع عن نفسها فقط.

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وأضاف في كلمة أمام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن طهران «لن تنسحب من الاتفاق النووي لأنه اتفاق جيد، والتخلي عنه سيفتح باب الجحيم»، مدعيا أن بلاده يمكن أن تأتي أيضا بأفعال «غير متوقعة»، ردا على سياسات الولايات المتحدة «غير المتوقعة» في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وأشار إلى أن «التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى، ولا يمكن للرئيس ترمب أن يأتي بأفعال غير متوقعة ثم ينتظر من الآخرين أن يأتوا بأفعال متوقعة».

وجاءت تصريحات ظريف في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وبعد أن استفزت طهران دول العالم باعتراض وتخريب بعض الناقلات البحرية التي تمر من مضيق هرمز واحتجازها ناقلة بريطانية حتى الآن.