63 مليونا مبيعات «تمورنا بركة» بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

بلغ حجم مبيعات التمور في مهرجان تمور المدينة الدولي «تمورنا بركة» نحو 2.5 مليون طن بقيمة سوقية تجاوزت 63 مليون ريال، وفقا للإحصائية الدورية التي أعلنتها أمانة منطقة المدينة المنورة.

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وتتواصل حركة البيع في المهرجان بعد استئناف نشاطه تزامنا مع توافد الزائرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج. وأكد متعاملون في السوق أن تجار التمور يعولون على المهرجان بعده المصدر الرئيس لتزويدهم بالمنتجات لتلبية رغبات ضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة ممن يحرصون على أن تكون تمور المدينة في صدارة مقتنياتهم عند العودة لبلدانهم.

وأوضح شيخ طائفة التمور محمد اللهيبي أن حجم مبيعات المهرجان يمثل إنتاج نحو 4 ملايين نخلة في منطقة المدينة المنورة، مبينا أن تمور المدينة تحظى بقابلية عالية وتنال شهرة في العالم الإسلامي الأمر الذي جعل الحجاج يحرصون على أن تكون تمور المدينة بحوزتهم ببركتها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفيدا بأن العجوة حافظت على مكانتها في الصدارة بتحقيق مبيعات أكثر من ألف كيلو بشكل يومي خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن مهرجان المدينة المنورة للتمور «تمورنا بركة» يستقبل يوميا شحنات إنتاج مزارعي منطقة المدينة المنورة وتجار التمور والمتسوقين على أرض المهرجان التي تصل مساحتها إلى 150 ألف م2 وتضم مناطق الحراج ومنطقة للخدمات الرئيسة مما زاد من ارتفاع مبيعات المهرجان منذ انطلاقته.