شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أبومعطي" تُقر زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

وأفادت السوق المالية السعودية "تداول"، في بيان على موقع السوق، بأنه قد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 13.60 ريال لهذا اليوم الخميس هـ الموافق 22 أغسطس الجاري.

هذا وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 26 أغسطس الجاري.

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وكان مركز إدارة الشركة قد أوصى بزيادة رأس المال من 160 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، بنسبة زيادة بلغت 25%. وبذلك ترتفع عدد الأسهم من 16 مليون سهم إلى 20 مليون سهم.

هذا وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 11.244 مليون ريال من حساب الاحتياطي النظامي، ومبلغ 28.755 مليون ريال من حساب الأرباح المُبقاه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 18.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح يرجع إلى ارتفاع المبيعات، وعلى الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية ومصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض إيراد التأجير.