شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الوطنية للتسويق" تُقر عدم توزيع أرباح عن العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للبناء والتسويق، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 125 ألف ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

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وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل صافي أرباح بلغ 26.8 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى إنخفاض نسبة المبيعات بالإضافة إلى زيادة مصروفات التمويل والخسائر الناتجة عن بيع استثمارات في شركات تابعة.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.3 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.