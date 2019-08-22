شكرا لقرائتكم خبر عن "المراعي" تنتهي من مشروع الخرج للطاقة الشمسية بتكلفة 44.4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن الانتهاء بنجاح من مشروع الخرج للطاقة الشمسية (الكهروضوئية) مما يجعله أكبر تركيب للطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية التي تعمل في المملكة العربية السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن تكلفة المشروع تبلغ 44.4 مليون ريال.

ويشتمل هذا المشروع على 15 ميغاوات من السعة المركبة، والتي تضم أكثر من 44 ألف لوحة شمسية قادرة على إنتاج 28 جيجا وات/ساعة من الطاقة المتجددة النظيفة سنويًا.

أثناء تشغيل مشروع المراعي الخرج للطاقة الشمسية، سوف يزيح 8.1 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، أي ما يعادل زراعة أكثر من 8,000 شجرة.

ووفقاً للبيان، فإن تأثير انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة باستهلاك الوقود والكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة لا يقتصر على البيئة فحسب، بل أيضًا على نتائج الشركة المالية.

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وطورت المراعي خارطة طريق للطاقة، توضح كيفية قيام المراعي بتحسين أداء الطاقة لديها من خلال كفاءة استهلاك الطاقة والاتجاه نحو التوليد من مصادر مستدامة.

وبحلول نهاية عام 2020، تهدف شركة المراعي إلى زيادة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موفرةً المزيد من القدرات لتوليد الطاقة الشمسية، حيث ستمثل حوالي 10٪ من إجمالي استهلاك الشركة للطاقة مستمدة من مصادر الطاقة المتجددة.

هذا وستواصل الشركة تطوير برنامجها للطاقة والاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من أجل الاستخدام الآمن والفعال للطاقة النظيفة، وتوفير جودةُ تستحق الثقة، بطريقة أكثر استدامة، تثري حياة المستهلكين كل يوم.

وعلى مستوى الربع الثاني من العام الجاري حققت الشركة أرباحاً بلغت 586.5 مليون ريال بنسبة ارتفاع 73.36% مقابل 336 مليون ريال بالربع الأول من العام نفسه، ومقابل 661.4 مليون ريال بالربع الثاني من 2018 وبنسبة تراجع 11.93%.

ووصلت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.77 مليار ريال مقابل 3.67 مليار ريال بالربع المقابل من العام الماضي بنسبة ارتفاع 2.59%، ومقابل 3.31 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 13.93%.