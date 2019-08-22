شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة" الإماراتية: إنتاجنا بالعراق تجاوز مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إن وحدتها في العراق سجلت "رقماً قياسياً جديداً في إنتاجها" من حقل آتروش النفطي في إقليم كردستان بشمال البلاد.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه ولأول مرة منذ بدء عمليات الإنتاج بالحقل في يوليو 2017، تجاوز إجمالي حجم الإنتاج الشهري من النفط المليون برميل، وذلك في يوليو 2019".

جدير بالذكر، أن معدل الإنتاج الإجمالي الحالي من النفط في حقل آتروش يبلغ نحو 34 ألف برميل يومياً؛ وهو ما يتماشى مع أهداف الشركة للربع الثاني من العام 2019.

وترجع الزيادة في الإنتاج بشكل كبير إلى الآبار الجديدة التي بدأت في العمل وتأثير عمليات التوسعة التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية، مما نتج عنه زيادة القدرة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج.

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واستمرت المنشأة في تحقيق أهدافها بأقل قدر من الإنفاق وذلك نتيجة للتركيز على التخطيط المتكامل وعمليات التحسين.

يُذكر أنّ حقل آتروش يقع على بعد 85 كم من شمال غرب أربيل، ويعتبر أحد أكبر المشاريع النفطية الجديدة في إقليم كردستان العراق. تم اكتشاف الحقل لأول مرة في العام 2011 وبدأت عمليات إنتاجه في العام 2017، وخلال عامين، أنتج حقل آتروش مليون برميل من النفط، بكفاءة متزايدة.

في مايو/أيَّار 2019، أكملت طاقة العراق تملكها لحصة إضافية قدرها 7.5 بالمائة في حقل آتروش من شركة Marathon Oil Kurd BV.

وكانت وكالة فيتش في مايو الماضي ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" عند درجة "A" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.