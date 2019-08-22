شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية تقر طرح صندوق البلاد للصكوك السيادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" بالسوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" بالموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

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وبينت الهيئة أن قرار الاستثمار دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" بالسوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.