شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" ترسي عقود توريد أنابيب بـ 3.6 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقوداً لشراءِ وتوريدِ أنابيب حفر وتغليف بقيمة 13.2 مليار درهم إماراتي (3.6 مليار دولار)، بهدفِ تعزيزِ جهودِها في مجالِ حفرِ آبار النفط والغاز.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إنّ العقودَ أُرسيت على شركات من لوكسمبورغ وفرنسا واليابان، إذ ستقومُ الشركات الثلاثة بتزويدِ "أدنوك" لفترةِ خمس سنوات بمليون طن متري من أنابيب الحفر والتغليف.

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وتأتي هذه العقود في إطارِ الجزء الأول من سلسلةِ عمليات إنفاق لشراءِ مواد وخدمات حفر آبار النفط بقيمة إجمالية تبلغُ خمسة عشر مليار دولار.

وكان أخر العقود التي منحتها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" هو عقد دراسة المسح الزلزالي في مناطق أبو ظبي لشركة "سي جي جي" الفرنسية وذلك في يونيو الماضي.

وفي منتصف الشهر ذاته قالت شركتا بترول أبوظبي الوطنية أدنوك و"أو سي آي" الهولندية إنهما ستؤسسان مشروعاً مشتركا يدمج أصول شركة أدنوك للأسمدة في منصة شركة "أو سي آي" للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.