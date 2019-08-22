شكرا لقرائتكم خبر عن طلب رسمي من "بنك الاستثمار" لإعادة التداول على أسهمه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقدم بنك الاستثمار بطلب لإعادة فتح باب التداول على أسهمه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت الجمعية العمومية لـ "بنك الإستثمار" قد وافقت خلال اجتماعها المنعقد في نهاية يونيو الماضي، على استمرارية البنك في مزاولة نشاطه، وذلك بالرغم من بلوغ الخسائر نصف رأسمال البنك المصدر.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حققت صافي خسائر بلغ 1.472 مليار درهم خلال العام 2018، مقارنة بما مقداره 277.7 درهم خلال العام 2017.

كما يذكر أنه تم إيقاف التداول على أسهم بنك الاستثمار منذ 13 نوفمبر 2018.