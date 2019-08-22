شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الإسلامي يموِّل صفقة استحواذ على مبنى مكتبي في إدنبرة بقيمة 120 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدَّم مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال فرعه في المملكة المتحدة، تمويلاً بقيمة 120 مليون درهم (26.95 مليون جنيه إسترليني) لصالح "بنك لندن والشرق الأوسط" للاستحواذ على مبنىً مكتبي فاخر في إدنبرة مؤجر حتى العام 2035 لشركة الطاقة البريطانية "سينتريكا" التي تتخذه مقراً رئيسياً لمكاتبها في اسكتلندا.

وحسب بيان للبنك اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تأتي هذه الصفقة في وقت يشهد تنامياً في إقبال المستثمرين الخليجيين على شراء العقارات في السوق البريطانية حالياً والذي يعود، بحسب ما ذكر المصرف مؤخراً، إلى عدة عوامل من أبرزها رغبتهم في تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، إضافة إلى جاذبية العوائد الإيجارية التي يمكن تحقيقها من العقارات عالية الجودة في الأسواق قوية الأداء بالمملكة المتحدة، بجانب ما توفره هذه الأصول من مصدر دخل طويل الأجل.

وتمثل الصفقة خير دليل على هذا التوجه، حيث تنافس على شراء المبنى عشرة مستثمرين معظمهم من منطقة الشرق الأوسط.

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وتجدر الإشارة إلى أن "بنك لندن والشرق الأوسط" هو بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له ولديه فرعٌ في مركز دبي المالي العالمي مُرخَّص من "سلطة دبي للخدمات المالية". ويتركز نشاط البنك في تحديد الفرص الاستثمارية المجزية في مجال العقارات التجارية والمشاركة في الاستحواذ عليها مع مستثمرين متخصصين من المنطقة، علماً بأن "بنك بوبيان" الكويتي هو أكبر مساهمٍ فيه.

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 630.1 مليون درهم بالربع الثاني من 2019 مقابل أرباح بلغت 572.5 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.

وكشف مصرف أبوظبي الإسلامي عن تقديم تمويل لمصلحة شركة "سيدر تري إنفستمنتس" السعودية للاستحواذ على محفظة عقارات سكنية في مدينة مانشستر بقيمة 280 مليون درهم (39 مليون جنيه استرليني).