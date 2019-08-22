شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يتنافس على الفوز بدور في طرح أرامكو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك جولدمان ساكس أنه دخل على طريق التنافس لأخذ دور في اكتتاب شركة أرامكو السعودية، بعد سعي دام لمدة شهر من كبار المديرين التنفيذيين بالبنك، بما فيهم دينا باول المسئولة سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب صحيفة فايننشال تايمز كان الدور الأكبر لفوز البنك بدور في اكتتاب أرامكو للسيدة باول وهي من أصول مصرية وتتقن اللغة العربية، بالإضافة إلى زيارة الرئيس التنفيذ للبنك ديفيد سولومون للمملكة.

وحسب الصحيفة كان جولدمان قد فشل في الحصول على دور رئيسي في الطرح العام في عام 2017 عندما رشحت أرامكو السعودية بنوكاً من بينها جي بي مورغان تشيس ومورجان ستانلي ومويليس وإيفركور وبنك HSBC لتقديم المشورة لهم بشأن أكبر إدراج في العالم.

وذكرت فيننشال تايمز أن نجاح أرامكو في إصدار سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار هذا العام أدى إلى تجديد زخم الاكتتاب العام وإحياء التفاؤل بشأن الاقتصاد السعودي.

وأوقدت شركة أرامكو السعودية شرارة الطرح العالمي المرتقب لها من جديد حيث طلبت مؤخرا من بنوك مقترحات بشأن طرحها العام والذي قد يصبح الأكبر بالعالم.

توقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

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وبينت المصارد أن أرامكو قامت يتعيين كل من إن سي بي كابيتال وسامبا كابيتال كمستشارَين محليين.

وستنضم البنوك الخمسة إلى موليس وإيفر كور اللذين اختارتهما "أرامكو" سابقا كمستشارين ماليين مستقلين.

وكشف خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن موعد لطرح شركة "أرامكو" للاكتتاب وكذلك باقي الشركات التابعة لها وجميع المصافي.

وقال الفالح:"يجري العمل على طرح أرامكو والشركات التابعة وجميع المصافي للاكتتاب خلال عامين".

وعلى الصعيد ذاته، كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في أكتوبر الماضي عن اعتزام بلاده طرح أسهم "أرامكو" عملاق النفط بالمملكة أواخر عام 2020 أو بداية 2021.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.