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كتب: ضياء السقا
نفى مجلس الوزراء تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المركز الإعلامي للوزراء في بيان: "تؤكد شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن الاستثمارات الأجنبية تشهد إقبالا ملحوظا، وأن معدلات الاستثمار تسير وفقا لما تم التخطيط له".
من ناحية أخرى، نفت الحكومة وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة.
وأكدت الحكومة أن العمل بالمشروع يسير بشكل طبيعي تمهيدا لافتتاحه، وهو من أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة حاليا من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك".
كانت هذه تفاصيل خبر هل تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية؟.. وما مصير مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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