الكهرباء تحسم الجدل حول التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع

كتب: ضياء السقا

نفى مجلس الوزراء التلاعب في طرق شحن عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع.

وقال المركز الإعلامي للوزراء، في بيان له: "تؤكد وزارة الكهرباء أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع، مُشددًة على توافر كافة معايير الدقة والتأمين في العدادات مُسبقة الدفع؛ بحيث يحسب الرصيد تلقائياً بناءً على شريحة المشترك الحالية، وفقاً لقيمة التيار المستهلك".

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وفي سياق متصل، نفت وزارة الكهرباء تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لوجود عجز في الشبكة.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي منطقة على مستوى الجمهورية لوجود عجز في الكهرباء، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بما يسمح بتأمين كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء، بالإضافة لتحقيق احتياطي يبلغ حوالي 25%.

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