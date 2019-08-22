البنك المركزي يكشف حقيقة طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه

كتب: ضياء السقا نفى مجلس الوزارء، طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه، وتداولها ‏بالأسواق بدايةً من شهر أكتوبر المقبل. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له: "يؤكد البنك المركزي أن الأمر غير صحيح، وأنه لا نية لإصدار أى عملات نقدية جديدة سواء فئتى 500 و1000جنيه أو أى فئات أخرى، مُشدداً على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هى بشكلها المتعارف عليه دون أى تغيير أو طرح لأى عملات جديدة".

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