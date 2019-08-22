بنك الخليج يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 22-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك الخليج (GBK) الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.94% بما يعادل -6.00 نقطة ، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 294.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 310.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 299.00 ومستوى المقاومة 310.00 .
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