شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك الخليج (GBK) الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.94% بما يعادل -6.00 نقطة ، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 294.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 310.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 299.00 ومستوى المقاومة 310.00 .