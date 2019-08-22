شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات ينخفض بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) في آخر جلساته ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.39% بما يعادل -6.00 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 240.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 261.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 240.00 ومستوى المقاومة 252.00 .

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