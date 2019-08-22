شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى يستقر بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المحوري 34.00 ليؤكد على كسره ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.59% بما يعادل -0.20 نقطة .

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 34.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 32.84 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.00 ومستوى المقاومة 34.50 .