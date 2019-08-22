شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي - 22-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.14 ريال ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 23.54 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.54 ومستوى المقاومة 25.00 .